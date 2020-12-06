Подозреваемого в незаконном хранении патронов задержали в столичном метро

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Россия, Москва, Филёвская линия, метро Киевская Карта всех событий

Столичная полиция задержала подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили на сайте МВД России по Москве.

Подозреваемого задержали в вестибюле станции метро «Киевская» Филевской линии. Им оказался 20-летний приезжий. В сумке мужчины были обнаружены и изъяты 11 патронов.Согласно результатам экспертизы, десять патронов признаны пригодными для стрельбы, а один из них является учебным. Задержанный обнаружил патроны на полигоне одной из воинских частей в Подмосковье и присвоил их себе.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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