Фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга умер в СИЗО «Бутырка»

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Фигурант уголовного дела о взятке чиновнику Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Василий Клепалов умер в столичном СИЗО «Бутырка». Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, у умершего были проблемы с сердцем, на которые он жаловался.

Меркачева отметила, что точная причина смерти пока неизвестна, сообщает РИА Новости.

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