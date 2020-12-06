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Фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга умер в СИЗО «Бутырка»
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга умер в СИЗО «Бутырка»

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новослободская улица, 45 Карта всех событий

Фигурант уголовного дела о взятке чиновнику Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Василий Клепалов умер в столичном СИЗО «Бутырка». Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, у умершего были проблемы с сердцем, на которые он жаловался.

Меркачева отметила, что точная причина смерти пока неизвестна, сообщает РИА Новости.

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