Стало известно о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Жизни и здоровью девочки, которой полицейский выстрелил в ногу на юге Москвы, ничего не угрожает. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

По ее словам, девочка находится в больнице. Омбудсмен держит связь со следствием.

— Будем следить за этим делом, — цитирует Ярославскую РИА Новости.

Ранее стало известно, что сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия и ранил несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел на Судостроительной улице возле одного из жилых домов. Возбуждено уголовное дело.

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