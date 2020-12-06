Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Стало известно о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Жизни и здоровью девочки, которой полицейский выстрелил в ногу на юге Москвы, ничего не угрожает. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

По ее словам, девочка находится в больнице. Омбудсмен держит связь со следствием.

— Будем следить за этим делом, — цитирует Ярославскую РИА Новости.

Ранее стало известно, что сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия и ранил несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел на Судостроительной улице возле одного из жилых домов. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Подозреваемого в незаконном хранении патронов задержали в столичном метро

больницадевочкаОмбудсмен Москвы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте