Дептранс рассказал об одной из картин, которая украшает станцию «Киевская»
Станцию «Киевская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена украшают 24 картины с разными представителями яркого украинского народа, среди которых «Студенты», «Виноделы», и «Химики». Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что золотой фон картин символизирует радость. На одной из фресок можно увидеть хлопок. В те годы хлопкоробство планировалось развивать в Украине, но затем выяснилось, что климат страны не подходит растению. Фреска все равно осталась на «Киевской» и напоминает о былых амбициях.
Ранее Дептранс поблагодарил столичных волонтеров за их работу.
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