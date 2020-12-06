Дептранс рассказал об одной из картин, которая украшает станцию «Киевская»

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

Станцию «Киевская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена украшают 24 картины с разными представителями яркого украинского народа, среди которых «Студенты», «Виноделы», и «Химики». Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Отмечается, что золотой фон картин символизирует радость. На одной из фресок можно увидеть хлопок. В те годы хлопкоробство планировалось развивать в Украине, но затем выяснилось, что климат страны не подходит растению. Фреска все равно осталась на «Киевской» и напоминает о былых амбициях.

Ранее Дептранс поблагодарил столичных волонтеров за их работу.

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