Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Москве

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Дурова, 26с1 Карта всех событий

Новый центр амбулаторной онкологической помощи начал прием пациентов в Москве. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Медицинское учреждение расположилось по адресу улица Дурова, дом 26. Оно станет подразделением городской клинической онкологической больницы № 1, которая является одной из шести основных клиник для лечения пациентов с онкологией. Здесь пациентам предоставят самый широкий спектр диагностических и лечебных возможностей.

Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием последнего поколения. В здании полностью оборудованы кабинеты приема врачей-онкологов. Кроме того, в медицинском учреждении размещены высокотехнологичная диагностическая техника и комфортные палаты для проведения химиотерапии.

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