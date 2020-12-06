Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве экс-советника главы Росрыболовства

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В Россию с Кипра экстрадировали бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, который обвиняется в мошенничестве на семь миллионов долларов. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По данным следствия, в 2016 году Хохлов за указанную сумму пообещал устроить потерпевшего на руководящую должность в Росрыболовстве. Его соучастники были задержаны сотрудниками ФСБ.

Хохлов скрывался от правоохранительных органов. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году мужчину задержали на Кипре. После этого Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен. В настоящее время Хохлов доставлен в Москву.

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