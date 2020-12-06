Помощник Лукашенко заявил, что «одурманенность» протестующих в Белоруссии проходит

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Бывший глава МВД Белоруссии, а ныне помощник президента Александра Лукашенко — инспектор по Гродненской области Юрий Караев сказал, что «одурманенность» протестующих «деструктивными» Telegram-каналами проходит и они могут наконец увидеть, какая Белоруссия прекрасная страна.

— Людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Почему? Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит. Люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию, где просто черным цветом нас красили, ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная. Не видеть этого может только слепой, — заявил он на канале СТВ.

Караев отметил, что после выборов сильное стороннее воздействие не дало многим гражданам разобраться самим в ситуации, «люди стали смотреть на нее не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов».

Он добавил, что в стране все есть для счастливой людей. И непонятное недовольство некоторых граждан скоро пройдет.

Также по словам помощника белорусского лидера, у него складывается впечатление, что люди «очень хотят» получить штрафы, сутки ареста, и это для них стало «привычным наполнением жизни».

— Они, к сожалению, не способны понять, что, раскачивая ситуацию, если бы им это удалось сделать, то вернуться в свои теплые квартиры после двух-трехчасового брожения, может быть, и не удалось бы, потому что вслед за сменой ситуации изменилось бы все. Экономика, прибыль, зарплаты, доходы людей, а за ними вслед – все то, где мы живем – тепло, вода, свет и все остальное, — подчеркнул Караев.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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