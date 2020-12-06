Еще 76 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 9425 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в воскресенье, 6 декабря.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что более 30 москвичей с COVID-19 поступили в инфекционную клиническую больницу № 2. Всего в больницу поступило 58 человек.
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