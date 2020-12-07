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Врач назвал самое массовое последствие COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач назвал самое массовое последствие COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Среди последствий перенесенного COVID-19 самые частые связаны с изменением артериального давления. Об этом сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

— Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, — рассказал он.

Медик отметил, что к этому приводит поражение сосудистой системы человека.

— Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания, — пояснил специалист.

Он добавил, что сейчас не может сказать, будут ли эти последствия долговременными. Болибок подчеркнул, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирус, пострадать может весь организм, передает издание Lenta.ru.

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