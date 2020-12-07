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Названы самые курящие и пьющие российские регионы
Фото: pixabay.com

Названы самые курящие и пьющие российские регионы

Юлия Курганова

Общество

Специалисты составили рейтинг российских регионов по склонности жителей к вредным привычкам по итогам 2017-2019 годов.

Так, наименьшими сторонниками вредных привычек оказались жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. Отмечается, что причиной этого являются традиции и менталитет жителей Северного Кавказа. Позиция Тамбовщины обусловлена уменьшением потребления населением табака и спиртных напитков.

Также в первую десятку рейтинга попали Волгоградская, Смоленская, Саратовская, Орловская области и Ставропольский край.

В конце рейтинга оказались Магаданская область, Сахалин, республики Хакасия и Бурятия. Уточняется, что данные регионы традиционно занимают такие места. Специалисты отметили, что перечисленные субъекты РФ объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом улучшили свои позиции в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек Москва и Санкт-Петербург. Столица поднялась с 57 на 49 строчку рейтинга, а Петербург — с 70 на 63. Для москвичей самой распространенной вредной привычкой остается курение. Для Санкт-Петербурга наиболее острой проблемой остается употребление наркотиков.

При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или связаны с наркотиками, а также смертность от отравлений спиртным, сообщает РИА Новости.

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