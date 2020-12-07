Глава Амурской области заразился COVID-19

Василий Орлов ушел на самоизоляцию / Фото: instagram.com/va.orlov/

Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram в понедельник, 7 декабря.

Он рассказал, что ему пришел положительный тест на коронавирусную инфекцию. Глава региона добавил, что уходит на самоизоляцию и будет продолжать работать дистанционно.

Ранее Песков объяснил решение владимирского губернатора уехать лечиться в Москву. Он призвал «не связывать» решение отдельных политиков уезжать лечиться в столицу и вопросы регионального здравоохранения.

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