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Глава Амурской области заразился COVID-19
Василий Орлов ушел на самоизоляцию / Фото: instagram.com/va.orlov/

Глава Амурской области заразился COVID-19

Юлия Курганова

Общество

Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram в понедельник, 7 декабря.

Он рассказал, что ему пришел положительный тест на коронавирусную инфекцию. Глава региона добавил, что уходит на самоизоляцию и будет продолжать работать дистанционно.

Ранее Песков объяснил решение владимирского губернатора уехать лечиться в Москву. Он призвал «не связывать» решение отдельных политиков уезжать лечиться в столицу и вопросы регионального здравоохранения.

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