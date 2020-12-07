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За сутки в Москве госпитализировали 1253 пациента с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в Москве госпитализировали 1253 пациента с коронавирусом

Юлия Ямпольская

Здоровье

За минувшие сутки в столичные больницы были госпитализированы 1253 пациента с диагнозом «коронавирус». Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что искусственная вентиляция легких потребовалась 468 пациентам.

Основная часть госпитализированных — 40,4 процента — это люди от 18 до 45 лет. На втором месте — пациенты от 45 до 65 лет. Их процент среди новых заболевших равен 30,9. Пожилые люди, которые находятся в группе риска, составляют 11,3 процента, дети — 13 процентов, более старшее поколение — 4,4 процента.

За сутки в Москве госпитализировали 1253 пациента с коронавирусомФото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в столице за последние 24 часа выявили 7279 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в Москве вылечились 5027 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 495 871 человека.

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Москвагоспитализациякоронавирус
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