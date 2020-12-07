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Подменивших деньги пенсионера на купюры «банка приколов» задержали в Москве
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Подменивших деньги пенсионера на купюры «банка приколов» задержали в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Столичная полиция задержала троих человек по подозрению в хищении у пенсионера 900 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

С заявлением в полицию обратился 85-летний пенсионер. Он рассказал, что по дороге в банк к нему подошел мужчина и предложил подвезти до нужного адреса. Пенсионер сел в машину, в салоне которой находились еще двое граждан. Когда заявитель вернулся, мужчины предложили помочь ему в пересчете полученных денег, а затем подвезли до дома. Находясь в своей квартире, он понял, что вместо настоящих банкнот получил купюры из «банка приколов».

Злоумышленников удалось задержать. Ими оказались двое безработных молодых людей и женщина. Возбуждено уголовное дело.

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