Лукашенко потребовал заставить работать всех «болтающихся тунеядцев»

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по экономике поручил чиновникам немедленно заняться трудоустройством безработных. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

По его словам, для решения этого вопроса можно подключить сотрудников правоохранительных органов.

— С органами милиции, подключите кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать, — заявил Лукашенко.

Видео: Telegram-канал «Пул Первого»

Глава государства отметил, что неработающий шатающийся человек является «будущим преступником», который каждый месяц подкидывает преступления.

— Еще раз повторяю — заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать, — добавил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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