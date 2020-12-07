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Беглов: В Санкт-Петербурге ежедневно госпитализируют по 800 пациентов с COVID-19
Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Беглов: В Санкт-Петербурге ежедневно госпитализируют по 800 пациентов с COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

В Санкт-Петербурге ежедневно госпитализируют по 800 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 7 декабря, заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, к концу прошлой недели в стационарах Санкт-Петербурга немного увеличилось число свободных коек.

— Число госпитализаций стабилизировалось на очень высоком уровне — порядка восьмисот в день, — цитирует Беглова Интерфакс.

Он добавил, что в городе для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тысяч специализированных коек. До конца 2020 года их число могут увеличить до 13 тысяч.

Ранее стало известно, что работу общепита в Санкт-Петербурге планируется полностью приостановить с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Помимо этого, сообщается, что доступ в музеи и театры в Петербурге также будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

Также с 4 декабря в городе будет действовать запрет на посещение аквапарков и океанариумов. Работу музеев, выставок, театров на территории торговых центров также временно приостановят.

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