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Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса не состоится до конца года
Фото: flickr.com / Adam Jones

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса не состоится до конца года

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР до конца 2020 года не состоится. Об этом заявил РИА Новости бывший президент Украины, глава киевской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в понедельник, 7 декабря.

Предыдущий обмен пленными состоялся 29 декабря 2019 года. Он стал первым за последние два года. Киев передал ДНР и ЛНР более 120 человек. Самопровозглашенные республики, в свою очередь, передали украинским властям почти 80 пленных.

СПРАВКА «ВМ»

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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обмен пленнымиДНР и ЛНРДонбасс
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