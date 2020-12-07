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Алексей Немерюк: Почти 2,7 миллиона москвичей зарегистрировались в системе QR-кодов
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Алексей Немерюк: Почти 2,7 миллиона москвичей зарегистрировались в системе QR-кодов

Юлия Захарова

Город

Почти 2,7 миллиона столичных жителей зарегистрировались в системе QR-кодов с 19 октября 2020 года. Об этом в понедельник, 7 декабря, рассказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

— С 19 октября в системе прошли регистрацию почти 2,7 миллиона человек. К системе чекинов присоединились 4 тысячи 494 организации, всего в Москве 10 тысяч 630 точек с QR-кодами, — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Напомним, с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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