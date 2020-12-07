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Правила по COVID-19 для образовательных учреждений продлили в России до 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правила по COVID-19 для образовательных учреждений продлили в России до 2022 года

Кирилл Николаев

Общество

Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление по организации работы образовательных организаций было подготовлено в июле 2020 года. Согласно правилам, в школах и детских садах запрещается проведение массовых мероприятий. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться таким образом, чтобы минимизировать контакты детей. За каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим соблюдается почти во всех субъектах России, однако на прошлой неделе за его нарушение было составлено порядка 30 тысяч административных протоколов.

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