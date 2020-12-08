Названы самые популярные клипы в России в 2020 году

Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

Клип группы Little Big на песню «Uno» стал самым популярным в рейтинге «Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube (2020)». Об этом сообщается в официальном блоге «Google Россия».

В список вошли сразу три клипа Little Big, видео, снятые на песни «Hypnodancer» и «Tacos» тоже оказались в рейтинге. Они заняли первое, второе и девятое места. Также видео этой группы второй год подряд признаются самыми популярными музыкальными клипами на YouTube.

Клип «Uno» на официальном канале Евровидения на данный момент набрал 169 миллионов просмотров и является самым популярным на канале.

Группу выбрали представлять Россию с этим хитом на конкурсе Евровидение — 2020. Оно должно было проходить 12-16 мая в Роттердаме. Но конкурс перенесли из-за эпидемии COVID-19.

На третьем месте рейтинга оказалась Клава Кока и Niletto с песней «Краш», а на четвертом — «Покинула чат» тоже от Клавы Коки.

Кроме того, в список попали «Пикачу» от Mia Boyka и Егора Шипа, Cadillac от Моргенштерна и Элджея, El Problema Моргенштерна и Тимати и другие композиции.

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