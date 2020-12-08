Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы самые популярные клипы в России в 2020 году
Фото: youtube.com/Eurovision Song Contest

Названы самые популярные клипы в России в 2020 году

Юлия Курганова

Музыка

Клип группы Little Big на песню «Uno» стал самым популярным в рейтинге «Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube (2020)». Об этом сообщается в официальном блоге «Google Россия».

В список вошли сразу три клипа Little Big, видео, снятые на песни «Hypnodancer» и «Tacos» тоже оказались в рейтинге. Они заняли первое, второе и девятое места. Также видео этой группы второй год подряд признаются самыми популярными музыкальными клипами на YouTube.

Клип «Uno» на официальном канале Евровидения на данный момент набрал 169 миллионов просмотров и является самым популярным на канале.

Группу выбрали представлять Россию с этим хитом на конкурсе Евровидение — 2020. Оно должно было проходить 12-16 мая в Роттердаме. Но конкурс перенесли из-за эпидемии COVID-19.

На третьем месте рейтинга оказалась Клава Кока и Niletto с песней «Краш», а на четвертом — «Покинула чат» тоже от Клавы Коки.

Кроме того, в список попали «Пикачу» от Mia Boyka и Егора Шипа, Cadillac от Моргенштерна и Элджея, El Problema Моргенштерна и Тимати и другие композиции.

Читайте также: Названы самые популярные российские поп-исполнители

клипРоссиярейтинг
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Все мнения
О проекте