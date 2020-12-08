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Эксперт подсчитал, сколько стоит оливье в 2020 году
Фото: pixabay.com/ru

Эксперт подсчитал, сколько стоит оливье в 2020 году

Юлия Курганова

Общество

Стоимость салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на 1 процент и составила 312,37 рубля, годом ранее он стоил309,178 рубля. Об этом сообщил заместитель председателя правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

В состав традиционного новогоднего салата вошли картофель (500 грамм), морковь (200 грамм), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 грамм), майонез (200 грамм), репчатый лук (100 грамм), зеленый горошек (380 грамм) и свежие огурцы (400 грамм).

Эксперт уточнил, что картофель за год подорожал на 5 рублей — с 21,4 рубля за килограмм до 26,1 рубля, морковь выросла в цене с 26,6 рубля за килограмм до 32,1 рубля, лук — с 24,3 рубля за килограмм до 25 рублей.

Также десяток яиц подорожал на 0,38 рубля — с 65,37 рубля до 65,75 рубля, вареная колбаса — на 4,3 рублей — с 399,4 рубля за килограмм до 403,7 рубля. Майонез стал стоить 189 рублей за килограмм, а был 177,2 рубля, а горошек подорожал с 78,8 рублей за 500 граммов до 84 рублей.

А килограмм огурцов упал в цене на 20 рублей — с 120,6 рубля за килограмм до 100,4 рубля, передает ТАСС.

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