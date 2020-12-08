Советник Трампа заявил, что смена власти в США будет мирной

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Передача власти в США после состоявшихся выборов президента будет мирной. Об этом в интервью The Washington Post заявил советник по экономическим вопросам действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ларри Кудлоу.

— Я знаю, что передача власти будет мирной, — сказал он.

Ларри Кудлоу уточнил, что Америка является страной с самой сильной демократией в мире. Он отметил, что американцы, в том числе и президент, верят в верховенство закона, поэтому проблем с передачей власти не будет.

White House Chief Economic Adviser Larry Kudlow joins The Post to discuss the state of the U.S. economy, whether Congress can pass a COVID-19 relief bill before adjourning and the economic challenges the next administration will face. https://t.co/j3YsZM0vru — The Washington Post (@washingtonpost) December 7, 2020

Ранее СМИ сообщили, что кандидат от демократов в президенты США Джо Байден, предварительно победивших на выборах, не согласен с большинством инициатив, которые проводит Трамп. Тем не менее Байден продолжит продвигать соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

Читайте также: Кнут и пряник. Как Россия и США могут сотрудничать при Байдене