Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

По словам бизнесмена, передача Крыма в состав УССР в 1954 году являлась административной мерой, на которую согласились «с перепоя».

— Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине, — сказал Ульссон.

Он также назвал воссоединение полуострова с Россией следствием нарушения обещаний, которые были даны НАТО бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву.

Предприниматель добавил, что считает «чертовски плохой идеей» не отдать Крым РФ сразу же, ведь он всегда ей принадлежал.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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