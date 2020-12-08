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В бундестаге сообщили о провале санкционной политики Германии против России
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

В бундестаге сообщили о провале санкционной политики Германии против России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель сообщил, что санкционная политика в отношении России провалилась. Правительство ФРГ должно это признать.

Хампель отметил, что во фракции считают санкционную политику Германии в отношении России неправильным путем. Он пояснил, что обе страны пострадали от подобного хода, «не в последнюю очередь немецкая экономика».

— Правительство Германии должно признать, что здесь, как и во многих других конфликтах с нашим участием, это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась, — сказал представитель фракции.

Он уточнил, что стабильность и безопасность в Европе достижимы только при участии РФ. Россия, уточнил Хампель, является самым большим соседом Германии на востоке, мировой державой, с которой ФРГ «умнее было бы развивать хорошие отношения».

Представители «Альтернативы для Германии» планируют съездить в Москву для того, чтобы поспособствовать «открытию новой главы» в отношениях двух стран, сообщает RT DE.

Ранее президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили, в частности, ситуацию в Нагорном Карабахе.

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