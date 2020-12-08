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Курс рубля начал повышаться на открытии торгов Мосбиржи
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс рубля начал повышаться на открытии торгов Мосбиржи

Виктория Родимкина

Экономика

Рубль перешел к укреплению в сравнении с евро и долларом после краткой коррекции вниз на открытии торгов Московской биржи во вторник, 8 декабря.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 10:06 по московскому времени снижался на шесть копеек — до 73,58 рубля. Евро подешевел на четыре копейки, его стоимость составляла 89,14 рубля.

Курс доллара в начале торгов повышался на семь копеек — до 73,71 рубля. Евро дорожал на восемь копеек и составлял 89,26 рубля.

Ранее экономисты дали прогнозы по курсу рубля на 2021 год. Эксперты полагают, что продолжающаяся неопределенность в мировой экономике может сыграть как в сторону укрепления, так и ослабления рубля.

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