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Полицейские в Хамовниках задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Полицейские в Хамовниках задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Хамовнический Вал Карта всех событий

Столичные полицейские по району Хамовники задержали мужчину, который подозревается в жестоком обращении с животными. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Уточняется, что в одном из домов на Хамовническом валу из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже, выбрасывали вещи и двух животных. Супруга подозреваемого рассказала, что ее муж, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры двух котов, один из них погиб на месте, вторая кошка скончалась в клинике.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Со слов злоумышленника, данное противоправное деяние он совершил в ходе семейного конфликта.

Уголовное дело возбудили по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

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