Пухляш из Little Big выложил интригующее фото с Юлией Михалковой

Фото: Скриншот видео YouTube-канала Eurovision Song Contest

Дмитрий Красилов, больше известный как Пухляш из Little Big, опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото, на котором позирует со звездой «Уральских пельменей» Юлией Михалковой. На фото парочка оголила некоторые части тела, но сделала это достаточно целомудренно.

— Что эти два красивых полуголых человека делают сегодня вечером? Ваши предложения? А мы с Юлей потом посмотрим и выберем лучшее! Если, конечно, Юля не против!— сопроводил фото замечанием автор.

«Писать письмо Деду Морозу»; «Плюшками балуются», «Заглянул проверить, сколько вещей в примерочной. Вдруг больше пяти»; «Слушать лютневую музыку XVI века!»; «Обжираловкой заниматься», — отметились подписчики Дмитрия в комментариях.

В сторис шоумена появляются кадры со съемок нового проекта, название которого не разглашается, где также мелькают Эвелина Бледанс и Наталия Медведева.

Популярность пришла к Дмитрию Красилову после выхода клипа группы Little Big на песню «Uno», принявшей участие в Евровидении. Ролик возглавил рейтинг самых популярных российских клипов в 2020 году. Молодой человек признавался, что теперь его узнают на улице и ему пришлось нанять секретаря.

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