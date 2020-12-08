Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи снизился на 62,98 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 19:00 по московскому времени во вторник, 8 декабря.

Таким образом курс американской валюты составил 73,37 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» снизился на 70,81 копейки и достиг показателя 88,92 рубля.

Ранее сообщалось, что отмена тарифных квот на импортную говядину с января 2022 года в России может привести к резкому росту цен на мясо.

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