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Россиянку депортируют из Минска из-за публикации негативных комментариев о силовиках
Фото: facebook.com/mvdgovby

Россиянку депортируют из Минска из-за публикации негативных комментариев о силовиках

Евгения Звощик

В мире

Сотрудники управления по Минску ГУСБ МВД Белоруссии установили личность пользователя одной из социальных сетей, который размещал на своей странице фото и видео с участием сотрудников белорусской милиции. Тот же пользователь оставлял негативные комментарии в адрес правоохранителей республики. Об этом сообщили пресс-службе МВД Белоруссии во вторник, 8 декабря.

Отмечается, что пользователем оказалась 24-летняя гражданка РФ. По информации ведомства, девушка приехала в Минск полтора года назад с целью заработка.

Ее привлекли к ответственности по статье 23.34 КоАП и поместили в Центр изоляции правонарушителей ГУВД. После отбытия административного ареста девушку вышлют из страны. В МВД добавили, что девушка в разговоре с оперативниками призналась, что «неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных телеграм-каналов», передает Интерфакс.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Тихановская заявила, что белорусская оппозиция открыта к диалогу с Москвой

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