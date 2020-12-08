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Последствия возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте ликвидированы
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве

Последствия возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте ликвидированы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 33А Карта всех событий

Специалисты инженерных компаний ликвидировали последствия возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом во вторник, 8 декабря, рассказали в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

Все проложенные в коллекторе кабельные линии включены в работу, сообщает ТАСС.

Напомним, возгорание произошло 2 декабря по адресу Ленинградский проспект, 33а. На место прибыли московские аварийные службы, а также заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он руководил работой штаба по ликвидации последствий происшествия. Также было восстановлено электроснабжение 460 потребителей, отключенных из-за задымления.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в силовом кабеле. В результате инцидента никто не пострадал.

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