Музыкальная группа Tokio Hotel выступит в России в 2021 году

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Музыкальная группа Tokio Hotel приедет в Россию в 2021 году. Об этом сообщили пресс-службы компаний — организаторов гастролей.

Как уточняется, 9 ноября состоится концерт в Санкт-Петербурге, а 11 ноября — в Москве.

— Мы невероятно благодарны нашим поклонникам за преданность и не можем дождаться, чтобы наконец-то вернуться на сцену и отпраздновать это с ними. Работа над шоу продолжается уже несколько месяцев: наряду с песнями, написанными в течение последних 15 лет, мы также хотим исполнить новые композиции, — приводят организаторы слова участников коллектива.

Подчеркивается, что площадки проведения выступлений уже выбраны. В Санкт-Петербурге это будет клуб «Космонавт», а в Москве — «Главclub», передает ТАСС.

Напомним, за период 2019-го и начало 2020-го группа Tokio Hotel дала 43 концерта в европейских и американских городах, тур прервала пандемия коронавирусной инфекции. В рамках нового тура музыканты намерены дать 16 концертов в странах Европы.

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