Харьковская компания заявила, что не занимается производством российской вакцины

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В украинской фармацевтической компании «Биолек» (Харьков) заявили, что не занимаются производством российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

Представители компании подчеркнули, что «Биолек» не подписывал каких-либо контрактов и не получал трансферных технологий по производству «Спутника V» или любых других вакцин против COVID-19. Кроме того, компания никогда не производила таких вакцин на собственной технологической базе.

Вместе с тем «Биолек» подтверждает, что «технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации на Украине», сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Они обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.

Позже стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украине.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможность производить российскую вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции на территории Украины зависит от разрешения властей.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко назвал сроки поставки «Спутника V» во все российские регионы