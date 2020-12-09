Экс-советник главы Росрыболовства отказался признать вину в попытке мошенничества

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов объявил о своей невиновности во вменяемом ему покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как заявила адвокат бывшего чиновника Елена Юлова, ее доверитель утверждает, что его использовали «в темную» другие фигуранты дела. Хохлов изъявил готов помочь следствию разобраться в этой ситуации, «чтобы его доброе имя было восстановлено», подчеркнула юрист.

О непричастности Хохлова к преступлению свидетельствуют записи телефонных переговоров фигурантов дела, которые есть в его материалах, рассказала адвокат.

— От его имени мошенники вели какие-то переговоры о продаже должностей, но сам Хохлов во время совершения этого преступления обо все этом даже не знал, — цитирует Юлову ТАСС.

По данным следствия, в 2016 году Хохлов за семь миллионов долларов пообещал устроить потерпевшего на руководящую должность в Росрыболовстве.

Хохлов скрывался от правоохранительных органов. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году мужчину задержали на Кипре. После этого Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен. В настоящее время Хохлов доставлен в Москву.

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