Байден выбрал нового главу Пентагона

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Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае официального подтверждения его победы на выборах главы государства назначит министром обороны отставного генерала Ллойда Остина.

Как заявили в штабе Байдена, Остин с отличием служил в американских вооруженных силах на протяжении 40 лет, обладает глубоким опытом и имеет множество наград. Это командующий, который занимал несколько наиболее важных постов в Пентагоне.

В частности, Остина называют одним из ключевых участников военных кампаний США в Сирии и Ираке. В 2013-2016 годах он возглавлял Центральное командование вооруженных сил США в Ираке и Афганистане.

— Генерал Остин разделяет мое глубокое убеждение, что наша страна сильнее всего тогда, когда наше лидерство основывается не только на примерах нашей силы, но и на силе нашего примера, — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее средства массовой информации узнали, какую из инициатив Трампа будет продолжать Байден.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

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