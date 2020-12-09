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Аналитики объяснили стремление россиян сэкономить на покупке елки
Фото: freepik.com

Аналитики объяснили стремление россиян сэкономить на покупке елки

Татьяна Плотникова

Потребление

Средний чек при покупке искусственных новогодних елей в текущем году сократился на десять процентов, до 2,2 тысячи рублей. Это подтверждают данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» с миллиона онлайн-касс в стране.

Наряду с этим количество покупок таких товаров сократилось на пять процентов относительно показателя 2019 года, в денежном выражении продажи уменьшились на 15 процентов.

Аналитики отмечают стремление россиян сэкономить на приобретении искусственных елок, объясняя это более рациональным подходом к покупкам из-за сокращения доходов на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Вместе с тем жители страны более расточительны при приобретении елочных украшений. В частности, средний чек на елочные игрушки увеличился на 34 процента, до 185 рублей. При этом такие товары россияне приобретают на 14 процентов чаще, чем в 2019 году.

Средний чек на мишуру также вырос — на 11 процентов, до 97 рублей, пишут «Известия».

Ранее жителям Московской области рассказали, как правильно перевозить елку в транспорте.

Читайте также: Российским Дедам Морозам пришлось осваивать Сеть из-за коронавируса

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