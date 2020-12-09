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Определены самые популярные среди блогеров соцсети и направления
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Определены самые популярные среди блогеров соцсети и направления

Татьяна Плотникова

Общество

Самой популярной социальной сетью у российских блогеров является Instagram – о популярности на этой платформе мечтают 54,4 процента участников исследования проекта «ТопБЛОГ».

В тройку лидеров по популярности среди российских блогеров также вошли TikTok (34 процента), «Яндекс.Дзен» и «ВКонтакте» (по 5,8 процента).

Из конкретных направлений в Instagram российских блогеров больше всего интересуют лайфстайл и путешествия (34 процента), экспертные блоги (24,8 процента), юмор и развлечения (19,9 процента), мода и красота (13,5 процента), семья и дети (7,8 процента).

В TikTok наибольшей популярностью пользуются развлечения (33 процента), хобби и увлечения (26,1 процента), экспертный блог (17 процентов), музыка (17 процентов), юмор (6,9 процента).

В «Яндекс.Дзен» 78,6 процента опрошенных хотели бы вести экспертные блоги, 21,4 процента предпочли бы развлекательный контент, сообщает RT.

Ранее были названы самые популярные клипы в России в 2020 году.

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