Идет прием заявок на детский литературный конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне»

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Идет прием работ на детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Работы на него можно прислать до 31 декабря.

Международный конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2014 года.

Участники делятся на три возрастные группы: 6–7-е, 8–9-е и 10–11-е классы.

Каждый год тематические направления конкурса посвящены значимым историческим событиям и выдающимся личностям. В прошедших сезонах важными темами были 1030-летие Крещения Руси, 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эти темы предлагались в тематических направлениях конкурса «Тысячелетие веры», «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи…».

В 2020–2021 гг. основной темой конкурса станет 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Неизменными остаются тематические направления, связанные с классической литературой и творчеством писателей — лауреатов Патриаршей литературной премии: «Священное Писание как основание русской литературы», «Творчество писателей-классиков и духовные основы русской культуры», «Творчество писателей — лауреатов Патриаршей литературной премии».

По итогам предыдущих сезонов лучшие работы финалистов конкурса были опубликованы в журнале «Православное книжное обозрение», газете «Вечерняя Москва», а также в известных литературных журналах «День и ночь», «Дружба народов» и «Москва». Все работы победителей публикуются на сайте конкурса.

Там же можно найти примерные темы творческих работ и краткий обзор предложенного тематического направления в целом, однако тему работы и жанр каждый участник определяет самостоятельно. Объем работ предполагается от 5000 до 20 000 знаков.

Каждую работу будут оценивать эксперты по 25-балльной шкале — они будут обращать внимание как на творческие особенности и литературно-художественные достоинства сочинений, так и на следование правилам и нормам русского языка.

Торжественная церемония награждения победителей литературного конкурса «Лето Господне» проводится в трапезных палатах храма Христа Спасителя. Победители и финалисты конкурса получают дипломы, подарки и рюкзаки с наборами книг. Дипломами также отмечаются педагоги, подготовившие финалистов, а в образовательные учреждения, подготовившие победителей, направляются благодарственные письма и комплекты литературы.

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