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Режим ЧС ввели на горящей нефтяной скважине в Оренбургской области
Фото: МЧС РФ

Режим ЧС ввели на горящей нефтяной скважине в Оренбургской области

Ростислав Зубков

Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации ввели на нефтяной скважине в Оренбургской области. В среду утром, 9 декабря, на ее территории произошел пожар.

— Введен режим чрезвычайной ситуации локального характера (на объекте производства). На месте работает межведомственный оперативный штаб,— сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Напомним, речь идет о скважине Таллинского месторождения — 2. ЧП произошло в пяти километрах от села Таллы Грачевского района.

Ранее спасатели уточняли, что газовый фонтан буровой скважины высотой 25 метров горит на площади 100 «квадратов». В результате происшествия пострадал один человек, его доставили в больницу с ожогами кистей рук.

Видео: МЧС РФ

Предварительно, скважиной владеет ООО «Нефтегорская буровая компания» из Самары.

В настоящее время скважина по-прежнему охвачена огнем. Экстренные службы пытаются погасить пламя.

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чрезвычайные ситуацииОренбургская областьпожар
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