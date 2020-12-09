Главную елку страны срубили в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Кремлевскую елку срубили в Наро-Фоминском лесничестве в Подмосковье. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что в 2020 году высота главной новогодней елки страны составляет 25 метров, ствол в диаметре — 60 сантиметров. Нижние ветви в размахе достигают почти 10 метров, а возраст главного украшения Нового года — 96 лет.

Кремлевскую елку выбирали из 50 ранее отобранных по 19 лесничествам Московской области елок, передает РИА Новости. Ее доставят в Кремль 11 декабря.

Ранее официальный представитель управления делами президента Российской Федерации Елена Крылова рассказала, что новогодние елки в Кремле в этом году не будут проходить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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