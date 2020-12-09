Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главную елку страны срубили в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Главную елку страны срубили в Подмосковье

Ксения Монахова

Общество

Кремлевскую елку срубили в Наро-Фоминском лесничестве в Подмосковье. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что в 2020 году высота главной новогодней елки страны составляет 25 метров, ствол в диаметре — 60 сантиметров. Нижние ветви в размахе достигают почти 10 метров, а возраст главного украшения Нового года — 96 лет.

Кремлевскую елку выбирали из 50 ранее отобранных по 19 лесничествам Московской области елок, передает РИА Новости. Ее доставят в Кремль 11 декабря.

Ранее официальный представитель управления делами президента Российской Федерации Елена Крылова рассказала, что новогодние елки в Кремле в этом году не будут проходить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Читайте также: Психолог рассказал о новом движении «елкфри»

новогодняя елкаМоскваНовый год
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Все мнения
О проекте