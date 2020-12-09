Мюнхенская конференция по безопасности не состоится из-за COVID-19

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Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) не состоится из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил глава МКБ Вольфганг Ишингер.

Конференция должна была пройти с 19 по 21 февраля 2021 года. Новая дата будет известна после согласования с компетентными органам Германии.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. На форуме собираются мировые лидеры, политики и эксперты для обсуждения актуальных вопросов международной политики, сообщает РИА Новости.

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