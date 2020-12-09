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Комаровский перечислил способы повысить иммунитет после приема антибиотиков
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Комаровский перечислил способы повысить иммунитет после приема антибиотиков

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на популярные вопросы о восстановлении иммунитета. По его словам, понятие «иммунитет» зачастую используется ради зарабатывания больших денег за счет неосведомленности людей.

— Иммунитет — это система борьбы со всем чужеродным, что в организме образовалось или в него попало, — заявил врач.

Он ответил на вопрос, как поднять иммунитет после приема антибиотиков. Врач призвал не лечить «любые сопли» антибиотиками и отметил, что это не помогает больным астмой.

— Фармакологических средств, повышающих иммунитет, не существует. Все лекарства якобы для иммунитета — это бизнес на людской неграмотности. Как повышается иммунитет: физические нагрузки, контрастные температуры, хорошее настроение, свежий воздух. По этому пути и идите, — отметил педиатр.

Комаровский напомнил, что иммунитет угнетают сладкая газировка, отсутствие двигательной активности.

— Жить надо по-человечески, а вы ждете от меня хрена, лука и чеснока, — прокомментировал врач заявление читательницы, которая отметила, что эти продукты повышают иммунитет.

Видео опубликовано на YouTube.

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