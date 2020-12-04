Комаровский объяснил, почему больным COVID-19 нужно спать на животе

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о лайфхаке, которым с ним поделились подписчики. По его словам, сон в положении лежа на животе — один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких.

— Вирус поражает задние отделы легких, и в этих отделах, когда человек лежит на животе, активизируется воздухообмен. Это значительно улучшает состояние человека. Это нужно делать при тяжелой и средней форме заболевания коронавирусной инфекцией, — подчеркнул врач.

По его словам, при любой одышке или поражении легких необходимо лежать на животе.

Врач предложил тем, кто имеет большой живот, вытащить пружины из матраса, чтобы на нем было удобнее лежать.

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