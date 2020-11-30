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Доктор Комаровский объяснил, почему поменял мнение о ношении масок
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский объяснил, почему поменял мнение о ношении масок

Вероника Кузьминова

Здоровье

Российский врач-педиатр Евгений Комаровский призвал носить маски даже тех, кто не болеет коронавирусом. Об этом медик написал в своем Instagram-аккаунте.

Комаровский опубликовал вопрос, который ему задали подписчики. Он касался темы масок: почему врач резко поменял отношение к их использованию и начал призывать всех надевать маски, а не только заболевших.

По словам врача, с началом пандемии медики пересмотрели некоторые правила, в том числе и масочного режима. Дело в том, что человек может заражать людей еще до появления симптомов. Маска должна остановить распространение вирусов на других людей.

— То есть вирус наиболее активно размножается три дня: два дня — до симптомов и еще день — с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется себе и всем остальным абсолютно здоровым, может активно распространять вирус, — написал Комаровский.

Он добавил, что маска обязательна для всех, если между людьми нет социальной дистанции.

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медицинская маскакоронавирусдоктор Комаровский
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