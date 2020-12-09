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Почти 30 миллионов немцев получат бесплатные маски для защиты от COVID-19
Фото: flickr.com/Caribb

Почти 30 миллионов немцев получат бесплатные маски для защиты от COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Почти 30 миллионов немцев смогут бесплатно получить медицинские маски для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

По его словам, в первую очередь медицинские маски получат люди старше 60 лет и другие лица, которые входят в группы риска. Они получат медицинские маски в аптеках перед рождественскими праздниками. После этого те же граждане смогут получить купоны на получение шести масок.

Шпан добавил, что маски получат 27 миллионов человек. Он уверен, что правительству удастся реализовать эту меру, потому что в стране имеется достаточно производственных мощностей и ресурсов, сообщает РИА Новости.

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