Еще 74 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице увеличилось до 9645 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявили 26 190 случаев коронавируса. Об этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в среду, 9 декабря.

Среди регионов лидерами по числу заболевших оказались Москва (5145), Петербург (3761) и Подмосковье (1372).

Как заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого медицинского университета имени Сеченова академик РАН Виталий Зверев, коронавирусная инфекция в 30 раз меньше склонна к мутации, чем вирус гриппа. При этом выявленные мутации никак не меняют структуру коронавируса.

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