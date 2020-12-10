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Свыше половины россиян увеличили расходы на поддержание здоровья
Фото: pexels.com/freestocks.org

Свыше половины россиян увеличили расходы на поддержание здоровья

Татьяна Плотникова

Общество

Свыше половины, 53 процента, россиян, принявших участие в исследовании страховой компании «Росгосстрах жизнь» и медицинской компании «Инвитро», в текущем году увеличили свои расходы на поддержание здоровья.

В ходе опроса 34,2 процента респондента признались, что расходуют на поддержание здоровья значительно больше, чем раньше.

При этом 34 процента от общего числа опрошенных, в той или иной степени увеличивших расходы, или 18 процентов от общего количества респондентов назвали главной причиной увеличения трат желание бережнее относиться к своему здоровью и уделять больше внимания профилактике.

Среди опрошенных 51 процент считают себя в целом здоровыми людьми, у 32 процентов имеются хронические болезни либо заболевания различной степени тяжести. Еще 14,4 процента рассказали, что периодически испытывают различные недомогания.

Более половины участников исследования, 51 процент, утверждают, что за год состояние их здоровья не изменилось, 24 процента убеждены, что оно улучшилось, 19,9 процентов отмечают некоторое ухудшение, сообщает ТАСС.

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