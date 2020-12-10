Уличные выставки Главархива Москвы начали работать на трех бульварах столицы

Фото: Главархив Москвы

Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Главное архивное управление столицы открыло выставки новогодних открыток на трех бульварах города. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что мероприятия пройдут на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах.

— Среди открыток — дореволюционные рождественские карточки, почтовые поздравительные бланки военного времени, открытки, отражающие важные события Советского Союза. Например, полет Юрия Гагарина в космос, освоение Крайнего Севера, развитие транспорта, рост популярности вокально-инструментальных ансамблей, — рассказали в пресс-службе.

Также в Главархиве отметили, что новгодней открытке в РФ уже больше 100 лет. Увидеть выставки в столице можно до конца января 2021 года, передает РИА Новости.

Известно, что первую открытку нарисовал художник Николай Каразин. По другой версии ее создателем был Федор Бернштам. После прихода советской власти новогодние праздники потеряли свой статус, а открытки в их честь исчезли.

В 1939 году столичное издательство «Изобразительное искусство» выпустило небольшим тиражом открытку «С Новым годом». Массово советские поздравительные открытки начали снова выпускать в 1953 году. В частности, они были напечатаны на фабрике «Гознак», где лучшие художники создавали теплые, живые и красочные сюжеты.

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