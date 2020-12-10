Эпидемиолог заявил о фазе стабилизации по COVID-19 в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Есть вероятность того, что Москва вошла в фазу стабилизации по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, другие регионы России отстают на две–три недели.

— Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург, — цитирует Горелова РИА Новости.

Он также рассказал, что главным в данной ситуации является индекс распространения инфекции. В столице он составляет 0,81, в Санкт-Петербурге — больше 1. Как отметил специалист, послабление ограничительных мероприятий возможно при показателе ниже 0,7.

Горелов добавил, что ситуация может стабилизироваться в Москве к 12 декабря, в Санкт-Петербурге — к 16 декабря, а в регионах России — к 26 декабря.

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