За сутки в Москве выявили 6730 случаев коронавируса

Фото: youtube.com / ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

В столице за последние 24 часа выявили 6730 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За минувшие сутки в Москве еще 5820 пациентов вылечились от COVID-19. Таким образом, количество тех, кто вылечился, увеличилось до 512 969.

Фото: Оперштаб

В России выявлено 27 927 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки в 85 регионах. Из них 18,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что жители столицы из групп риска могут записаться на вакцинацию от COVID-19 не только на порталах mos.ru и emias.info, но и в мобильных приложениях, таких как «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО».

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