Привитые «Спутником V» рассказали об уровне антител в организме после вакцинации

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Привитые вакциной от коронавируса «Спутник V» рассказали об уровне антител в организме после прививки. Результаты у них оказались разные — от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов, сообщает РИА Новости в четверг, 10 декабря.

Уточняется, что тесты на антитела были сделаны через три недели после второй вакцинации. Результаты показали, что у первого пациента уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр.

По словам руководителя направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елены Тивановой, антитела G способны защитить от заражения COVID-19.

Она отметила, что на сегодняшний день зарегистрировано уже множество тест-систем на антитела. Минусом в этой ситуации является то, что результаты разных тестов пока нельзя сравнить между собой, так как не было создано единых стандартов.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса.

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