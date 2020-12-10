«Умерьте иронию»: доктор Мясников ответил критикам его прогноза о пандемии

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Телевизионный доктор Александр Мясников опубликовал в соцсетях пост, в котором обратился к критикам, обвинившим его в неверном прогнозе о распространении коронавирусной инфекции.

— Сегодня меня очередной раз попрекнули тем, что в феврале (может, в марте) я говорил, что шансы заболеть коронавирусом у россиянина 0,0... процента. Это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время, — написал он.

Врач пояснил, что на момент прогноза не существовало информации о способности вируса передаваться в бессимптомный доклинический период.

Тогда Мясников предполагал, что все обойдется «малой кровью», но давал 10 процентов на то, что «может полыхнуть по всему миру», и оправдался последний вариант.

— На сегодня процент смертности от ковида к населению России — 0,03 процента. Да-да, те самые 0,0... процента. Учитывая, что официальные данные говорят о 30 процентах бессимптомных (то есть здоровых) людей, то на сегодня процент переболевших (с симптомами) — 1,1 процента от населения России. …И только 10 процентов от больных с симптомами болеют достаточно тяжело, чтобы лечиться в госпитале. А именно об этом в начале весны и шла речь, — оправдался в своем Telegram Мясников.

Согласно его заключению количество тяжелых больных на сегодня как раз и составляет 0,1 процента от населения России.

Напоследок звездный доктор порекомендовал своим «недобросовестным» критикам «умерить иронию» и «учить матчасть».

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